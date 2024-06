POL-SN: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Unfall mit einem Auto verletzte sich am heutigen Morgen ein 49-jähriger Radfahrer schwer. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Neumühle gegen 07:30 Uhr. Der Radfahrer habe den Parkbereich vor der dortigen Schule passiert, als plötzlich ein 8-jähriges Kind unachtsam die Tür des Autos geöffnet haben soll. Der 49-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeug und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten den Schweriner vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.



Die Polizei war zur Unfallaufnahme im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Bei den am Unfall beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



