POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer bedroht Polizisten mit Schlagstock

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Neustadt-Glewe hat ein alkoholisierter Autofahrer Polizisten mit einem Schlagstock bedroht. Der 40-jährige Mann wurde daraufhin von den Beamten überwältigt und gefesselt. Zuvor hatte die Polizei den Autofahrer nach dessen rasanter Fahrt gestoppt. Allerdings hatte der Fahrer zunächst erfolglos versucht, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Zuge der Kontrolle wirkte der Fahrer, der einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille aufwies, dann zunehmend aggressiv und bedrohte bzw. beleidigte die Polizisten verbal. Wenig später holte er einen Teleskopschlagstock aus dem Auto hervor und bedrohte die Polizisten damit. Nach dem Anlegen der Handfesseln ist der Autofahrer dann zur Blutprobenentnahme gebracht worden. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 40-Jährigen und nahm gegen ihn Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Der betreffende Teleskopschlagstock wurde sichergestellt.



