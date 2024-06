POL-ANK: KORREKTUR der PM ´Polizei stoppt Fahrerin mit über 3 Promille´

Eggesin (ots) -



In der heutigen Pressemitteilung von 09:14 Uhr - "Polizei stoppt Fahrerin mit über 3 Promille" - wurde ein falsches Datum angegeben. Die Fahrerin wurde bereits am 11.06. kontrolliert.



Wir bitten dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen.



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

