POL-LWL: Betrunkener Fahrradfahrer beklagt sich über falsch parkendes Auto und ruft selbst die Polizei

Ein mit über zwei Promille alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich am Mittwochabend in Neustadt-Glewe wegen eines falsch parkenden Autos derart geärgert, dass er selbst die Polizei anrief. Den Schilderungen des Fahrradfahrers zufolge, war er beim Ausweichen des Falschparkers mit seinem Zweirad gestürzt und verlangte deshalb von den Beamten eine Klärung vor Ort. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei traf dann auf den 51-jährigen Fahrradfahrer, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und auch selbst zugab, von einer Feier gekommen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,29 Promille, worauf der Fahrradfahrer zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Gegen ihn ist zudem Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



