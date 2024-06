POL-GÜ: 9-jähriger Radfahrer wird von flüchtigem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt - Zeugenaufruf der Polizei

Gelbensande (ots) -



Am Nachmittag des 12.06.2024 ereignete sich auf der B105 in Gelbensande ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers sowie eines Transporters samt Anhänger. Im Kontext des Unfallgeschehens wurde der 9-jährige Radfahrer schwer verletzt.



Wie aus den Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallaufnahme zu entnehmen ist, habe der Junge gegen 16:55 Uhr die B105 im Bereich Eichenallee/ Bahnhofsstraße an einer für ihn grün geschalteten Ampel überqueren wollen, als er unvermittelt von dem Fahrzeuggespann des bislang unbekannten Unfallverursachers erfasst wurde. Wie vorliegende Zeugenaussagen ergeben haben, sei die Ampel für den Fahrzeugverkehr zum Unfallzeitpunkt bereits längere Zeit rot geschaltet gewesen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der junge Radfahrer.



Der in Gelbensande wohnhafte Deutsche erlitt hierbei einen offenen Unterschenkelbruch. Nach einer ersten medizinischen Begutachtung vor Ort wurde der Junge zur weiteren Versorgung in die Rostocker Kinderklinik gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort und konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.



Die eingesetzten Polizeikräfte befragten vor Ort diverse Zeugen, wodurch mehrere Anhaltspunkte zum vermeintlichen Unfallverursacher erlangt werden konnten. Dennoch bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Weitere Personen, die möglicherweise Hinweise zum Sachverhalt oder Angaben zur möglichen den Unfall verursachenden Person sowie dessen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Sanitz unter 038209 440 zu melden.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



