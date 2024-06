POL-HRO: Polizeieinsatz in Lüdersdorf

Rostock (ots) -



In Lüdersdorf (LK Nordwestmecklenburg) kam es am Abend des 12. Juni

zu einem Polizeieinsatz mit Unterstützung von Spezialkräften, nachdem

die Wismarer Polizei über einen möglichen illegalen Waffenbesitz

informiert wurde.



Einsatzkräfte konnten den vermeintlichen Tatverdächtigen im Bereich

seiner Wohnanschrift antreffen. Im Zuge der sich anschließenden

Durchsuchung der Wohnräume fanden die eingesetzten Kräfte mehrere

Waffen und Munition und stellten diese sicher.



Der 58jährige deutsche Tatverdächtige wurde im Anschluss vor Ort aus

den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u. a. wegen des Verdachts

des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



