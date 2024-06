POL-HRO: Wohnungsbrand in Schwerin

Rostock (ots) -



Am Abend des 12.06.2024 kam es in der Dr.-Martin-Luther-King-Str.24

in Schwerin zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache

entwickelte sich ein Feuer im Arbeitszimmer einer dortigen

Erdgeschosswohnung. Die beiden Bewohner (66 und 71 Jahre) mussten

durch die Feuerwehr über den Balkon gerettet werden. Beide wurden

vorsorglich durch den Rettungsdienst auf Verdacht einer

Rauchgasvergiftung ins Klinikum Schwerin gebracht. Die Wohnung ist

derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird auf

50.000 EUR geschätzt. Zum Brand wurden 26 Kameraden der Feuerwehr

Schwerin alarmiert.



