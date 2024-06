POL-NB: Erneuter Einbruch in einen Agrarbetrieb

Priborn (ots) -



In der Nacht vom 11.06.2024 zum 12.06.2024 kam es in einem Agrarbetrieb in der Ortschaft Priborn zu einem Einbruch in die Geschäftsräume des Unternehmens.



Bislang unbekannte Täter drangen auf dem umfriedeten Gelände an der Giebelseite des Gebäudes gewaltsam über ein Fenster ein und verschafften sich somit Zugang zum Inneren des Bürogebäudes.

Die Täter entwendeten Bürobedarf, darunter einen Laptop, einen Computerbildschirm und einen Beamer sowie eine Stichsäge der Marke Bosch.



Der bisher entstandene Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.



Durch die Röbeler Kollegen wurde eine Strafanzeige wegen Schweren Diebstahls aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung am Tatort im Einsatz.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei sachdienlichen Hinweisen zum möglichen Tatgeschehen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Röbel unter der 039931-8480 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



