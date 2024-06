POL-SN: Zwei Unfälle mit E-Scootern innerhalb von sechs Tagen

Schwerin (ots) -



Innerhalb von sechs Tagen registrierte die Schweriner Polizei zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen unter Beteiligung von E-Scootern.



Am Abend des 06.06. kam es zu einem Unfall als eine 39-jährige Fußgängerin die Wismarsche Straße überquerte. Hier stieß sie mit einem 35-jährigen iranischen Fahrer eines E-Scooters zusammen. Beide Personen verletzten sich. Die 39-Jährige wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.



Am gestrigen Abend missachtete ersten Erkenntnissen zu Folge eine Fahrerin eines E-Scooters die Vorfahrt gegenüber einer 22-jährigen Autofahrerin. Der Vorfall ereignete sich an der Einmündung August-Bebel-Straße Höhe Gaußstraße gegen 20:15 Uhr. Die 37-jährige E-Scooter Fahrerin verletzte sich beim Sturz und wurde im Krankenhaus behandelt.



In beiden Fällen kam die Polizei zur Verkehrsunfallanzeige zum Einsatz. Das Kriminalkommissariat Schwerin wird die weiteren Ermittlungen zu den Unfallursachen übernehmen.



