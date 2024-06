POL-HRO: 41-jähriger Mann verursacht Polizeieinsatz in Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am gestrigen Dienstag waren Kräfte des Polizeireviers Lichtenhagen aufgrund eines psychisch auffälligen Mannes im Einsatz, der zuvor auf offener Straße randalierte.



Gegen 23:00 Uhr versuchte der Mann in das Polizeirevier Lichtenhagen zu gelangen. Der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche 41-Jährige ist aufgrund ähnlicher Sachverhalte bereits mehrfach polizeilich bekannt. Die Beamten versuchten den alkoholisierten und aggressiven Störer zu beruhigen und erteilten ihm einen Platzverweis, welchem er erst nach mehrfacher Aufforderung nachkam.



Unmittelbar darauf fiel der Mann im Nahbereich erneut auf. Der gebürtig aus Indien stammende Mann verhielt sich weiterhin aggressiv und musste durch die Beamten gefesselt werden. Er wurde im Anschluss zur medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht.



Es kam zu keinen strafrechtlich relevanten Verhalten durch den 41-Jährigen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell