POL-SN: Abbiegeunfall zwischen Auto- und Radfahrer, Sohn auf Kindersitz blieb unverletzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Unfall am gestrigen Morgen zwischen einem Auto- und einem Radfahrer, verletzte sich ein 32-jähriger Zweiradfahrer. Der 2-jährige Sohn auf dem Kindersitz des Rades blieb ersten Erkenntnissen zu Folge unverletzt.



Ereignet hat sich der Unfall in der Johannes-Brahms-Straße gegen 09:00 Uhr. Eine 76-jährige Autofahrerin bog in eine Grundstückseinfahrt ein und stieß hier mit dem Radfahrer zusammen. Die Verletzungen des 32-Jährigen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und mit den Ermittlungen begonnen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell