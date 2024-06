POL-LWL: 11-Jähriger löscht Brand in der Wohnung und informiert Rettungskräfte

Hagenow (ots) -



Einem 11-jährigen Jungen gelang es am Dienstagnachmittag in Hagenow einen Brand in der Küche selbst zu löschen, wobei er sich jedoch leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Junge gegen 14:15 Uhr versehentlich den Herd angeschaltet, woraufhin Holzschneidebretter anfingen zu brennen. Dem 11-Jährigen gelang es, den Brand mit einer Gießkanne voll Wasser zu löschen und selbständig die Feuerwehr zu rufen. Dabei verletzte er sich jedoch leicht und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Kontrolle der Brandstelle konnte die Feuerwehr ohne verrichtete Löscharbeiten wieder abrücken. Die Wohnung im Schellenkamp ist nach dem Brand weiterhin bewohnbar. Der Schaden wird im zweistelligen Bereich geschätzt.



