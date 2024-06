POL-SN: Radfahrer verletzt- Polizei sucht Unfallzeugen

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde, Zeugen.

Der Vorfall soll sich bereits am Montag, d. 10.06.2024, in der Paulsstadt ereignet haben. Gegen 06:50 Uhr sei die 18-jährige deutsche Radfahrerin im Einmündungsbereich der Pestalozzistraße rechts abgebogen. Ein Autofahrer habe sie beim Abbiegen gestreift, woraufhin sie stürzte. Die erlittenen Verletzungen mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Der männliche Fahrer des BMW habe sich nach dem Unfall vom Geschehen entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen BWM und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 entgegen



