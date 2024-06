POL-LWL: 6 Garagen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Witzin (ots) -



In Loiz bei Witzin haben unbekannte in der Nacht zum Dienstag insgesamt 6 Garagen aufgebrochen. Was die Täter im Einzelnen daraus stahlen, ist noch unklar, da ein Großteil der betroffenen Garagenbesitzer bislang noch nicht von der Polizei befragt werden konnte. Jedoch wurde in einem Fall bereits ein Rasenmäher als gestohlen gemeldet. Dem Spurenaufkommen zufolge haben unbekannte Täter mehrere Türen einer Garagenanlage gewaltsam geöffnet. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesen Einbrüchen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell