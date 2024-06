POL-HRO: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B110 in Broderstorf verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstagvormittag kam es gegen 08:20 Uhr in Broderstorf

zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 75-jährige Fahrerin eines

Ford Fiesta die Kösterbecker Straße in Broderstorf. An der Kreuzung

Kösterbecker Straße/ Rostocker Straße missachtete die 75-Jährige aus

bisher ungeklärter Ursache die für sie Rotlicht zeigende

Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort

kollidierte sie mit einer 69- jährigen Fahrerin eines Hyundai, welche

in Fahrrichtung Rostock unterwegs war.



Die 75-jährige Fahrerin des Ford Fiesta wurde durch den Unfall schwer

verletzt, die 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden

verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung einer

Klinik zugeführt.



Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von

10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Unfallursache und dem genauen Unfallhergang übernommen



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell