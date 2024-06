POL-NB: KORREKTUR zu ´Dieb beißt Mann in den Arm´

Neubrandenburg (ots) -



In der heutigen Pressemitteilung von 13:49 Uhr - "Dieb beißt Mann in den Arm" - wurde ein falscher Tatzeitraum angegeben. Der Tatzeitraum war gestern (Montag, 10.06.) zwischen 10:35 Uhr und 10:45 Uhr.

Wir bitten, dies bei der Berichterstattung zu berücksichtigen bzw. online ggf. anzupassen.



