POL-NB: Sieben Kilometer Stau durch Unfall

Ein schwerer Unfall auf der A20 kurz vor der Anschlussstelle Anklam in Richtung Lübeck führt aktuell zu einem Rückstau von etwa sieben Kilometern. Die Fahrbahn ist vollgesperrt.



Gegen 08:30 Uhr sind ein LKW und ein PKW auf der Autobahn kollidiert. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht ganz geklärt. Die PKW-Fahrerin wurde verletzt, konnte ihr Auto aber selbst verlassen.



Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk sind bei dem Unfall als Ersthelfer bis zum Eintreffen der Landespolizei im Einsatz gewesen. Ihnen waren die Unfallautos von der Gegenfahrbahn aufgefallen.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.



