POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Rostock

Rostock (ots) -



Am Nachmittag des heutigen Tages ereignete sich in der

Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein schwerer Verkehrsunfall, infolgedessen

eine 47-jährige Fahrradfahrerin verstorben ist.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ereignete sich der Unfall

gegen 14:00 Uhr in der Maßmannstraße. Ein 88-jähriger Fahrer eines

Mazda beabsichtige zu diesem Zeitpunkt vorwärts aus einer

Grundstückseinfahrt zu fahren. Dabei übersah der Mann die

Radfahrerin, welche mit ihrem Fahrrad den Gehweg von der Lübecker

Straße kommend in Fahrtrichtung Waldemarstraße unterwegs war. In

Folge des Zusammenstoßes geriet die Radfahrerin unter das Fahrzeug

des 88-Jährigen und erlitt schwere Verletzungen.



Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die 47-Jährige,

aus Rostock stammende Frau, noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des

Pkw blieb unverletzt.



Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall wurden die Ermittlungen zum

Unfallhergang und zur Unfallursache eingeleitet. Gemeinsam mit den

Ermittlern der Polizeiinspektion Rostock hat ein Sachverständiger der

DEKRA die Unfallstelle untersucht. Die Maßmannstraße war während der

Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen durch die

Kriminalpolizei Rostock dauern derzeit noch an.







Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell