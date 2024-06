POL-NB: Reifendiebstahl bei großem Landmaschinenhändler

Demmin (ots) -



Am Morgen des 10.06.2024 wurde der Demminer Polizei ein Einbruch auf dem Firmengelände eines Landmaschinenhändlers im Klänhammer Weg in Demmin gemeldet.



Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere Reifen und Kompletträder für Landmaschinen aus Regalen eines Außenlagers entwendet. Hierzu beschädigten bislang unbekannte Täter den Grundstückszaun zur Seite des Nachbargrundstücks, verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände und konnten das Diebesgut abtransportieren.



Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.



Der angegebene Tatzeitraum ist das vergangene Wochenende von Freitagabend, dem 07.06.2024 bis heute Morgen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei auffälligen Beobachtungen am Tatort oder in Tatortnähe melden Sie sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der 03998/2540 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell