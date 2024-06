POL-HRO: Kontrollen am Wochenende durch die Polizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende führten Beamte der Polizeiinspektion Rostock unter anderem Jugendschutzkontrollen und Verkehrskontrollen im Bereich Rostock durch.



Dabei konnten vier Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt werden, darunter auch ein E-Scooter-Fahrer mit 0,62 Promille. Den Höchstwert von 1,19 Promille erreichte ein 49-jähriger Rostocker in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:45 Uhr. Der Mann musste eine Blutprobe und gleichzeitig seinen Führerschein abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.



Weiterhin konnten die Beamten bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende eine Person feststellen, welche ihr Fahrzeug ohne Führerschein führte. Neun Fahrzeugführer und fünf Radfahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt und fünf Pkw sowie ein Radfahrer konnten bei einer Rotlichtfahrt festgestellt werden. Zusätzlich wurden 19 Verwarngelder und 6 Bußgelder durch die Beamten erhoben. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle An den Oldendorfer Tannen in Krummendorf, in der dortigen 30iger Zone, konnten 39 Fahrzeuge gemessen werden. 10 Fahrzeuge hielten die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht ein und erhielten ein Verwarngeld.



Bereits am Freitagabend führten Beamte im Stadthafen Rostock in Zusammenarbeit mit dem Hafenvogt der Hanse-und Universitätsstadt Rostock und dem Bäderdienst Jugendschutzkontrollen durch. Aufgrund des eher schlechten Wetters war der Stadthafen wenig frequentiert. Durch die eingesetzten Beamten konnten 27 Personen kontrolliert werden, wobei unter anderem fünf Minderjährige im Besitz von Tabakwaren waren. Bei zwei alkoholisierten Personen stellten die Beamten mehrere Graffitispraydosen und Aufkleber sicher. Die Kontrollen am Stadthafen sollen im Verlauf des Jahres wiederholt stattfinden.



