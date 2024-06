POL-ANK: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 104

Strasburg (ots) -



Heute Morgen gegen 06:15 Uhr kam es auf der B 104 bei Strasburg zu einem schweren Verkehrsunfall in deren Folge zwei Personen schwer verletzt wurden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin des aus Richtung Strasburg in Richtung Pasewalk fahrenden Pkw Dacia offenbar nach links abkam, und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit dem dort im Gegenverkehr befindlichen Pkw Renault kollidierte. Sowohl die 62-jährige Dacia-Fahrerin als auch der 66-jährige Fahrer des Pkw Renault wurden durch den Aufprall schwerverletzt, mussten aus ihren Fahrzeugen geborgen werden und wurden anschließend mittels Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Eberswalde gebracht.

Neben Rettungs-, Feuerwehr und Polizeieinsatzkräften kam auch ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 10.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell