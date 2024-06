POL-SN: Überhöhte Geschwindigkeit - Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem Freitagabend ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete.



Zeugen meldeten den Vorfall gegen 20:25 Uhr. Der Fahrer eines BMWs sei mit hoher Geschwindigkeit von der Otto-Weltzien Straße in die Rogahner Straße gefahren. In der Kurve habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit einem Werbemast sowie einem Zaun und dem dortigen Stromkasten zusammengestoßen. Anschließen habe sich der Fahrer über die Umgehungsstraße vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat ein Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Unfall eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem unbekannten männlichen Fahrer führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile sichergestellt, die einem grauen 3er BMW älteren Baujahres zugeordnet werden können. Das Fahrzeug müsste ersten Erkenntnissen zu Folge Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite aufweisen, sowie im Bereich der hinteren Stoßstange. Weitere Schäden sind nicht auszuschließen.



Hinweise zum Fahrzeug und zum Fahrer nimmt die Polizei über die Telefonnummer 0385/5180-2224 entgegen.



