POL-HRO: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Fahrzeuge von Autohändlern in der Rostocker Südstadt sowie in der KTV beschädigt haben.



Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Tatverdächtige die Abwesenheit der Verkäufer aus und griffen gegen 00:40 Uhr zehn Pkw auf dem Gelände eines in der Werftstraße in Rostock ansässigen Autohandels an. Mitarbeiter bemerkten die Beschädigungen an den Fahrzeugen am Freitagmorgen und informierten die Polizei. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.



Weiterhin meldete sich am Wochenende ein Autohändler aus der Erich-Schlesinger-Straße in der Rostocker Südstadt. Dieser teilte mit, dass auf seinem Gelände 28 Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt wurden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter am Freitag, gegen 01:20 Uhr, auf das Gelände begaben und dort Reifen zerstachen und Fahrzeuge zerkratzten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst konnte an den beiden Tatorten Videoaufnahmen und Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft.



Möglicherweise haben Zeugen am Freitag, 07.06.2024, gegen 00:40 Uhr, im Bereich der Werfstraße 35 oder gegen 01:20 Uhr, in der Erich-Schlesinger-Straße 47 Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Straftaten von Bedeutung sein könnten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916/1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell