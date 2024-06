POL-LWL: Polizei findet illegale Drogen und 16.000 Euro Bargeld in Wohnung

Hagenow (ots) -



In Hagenow hat die Polizei am späten Samstagabend in der Wohnung eines 46-jährigen Mannes rund 600 Gramm Betäubungsmittel und 16.000 Euro Bargeld entdeckt. Der aus Polen stammende Tatverdächtige ist daraufhin vorläufig festgenommen worden. Der Fund ergab sich eher zufällig, da die Polizei ursprünglich wegen einer häuslichen Gewalt in der betreffenden Wohnung zum Einsatz kam. Offenbar war es zuvor zu massiven Streitigkeiten zwischen dem 46-Jährigen und seiner Lebensgefährtin gekommen. In der Wohnung entdeckte die Polizei dann verschiedene illegale Drogen, darunter Amphetamine, Cannabis, Haschisch sowie augenscheinlich Ecstasy und andere drogenverdächtige Substanzen. In Umschlägen stellte die Polizei dann insgesamt 16.000 Euro Bargeld fest. Das Geld dürfte vermutlich aus den Verkäufen illegaler Betäubungsmittel stammen und wurde zusammen mit dem Drogenfund beschlagnahmt. Da gegen den 46-jährigen Mann ein offener Untersuchungshaftbefehl wegen eines ähnlichen Delikts in der Vergangenheit bestand, wurde der Beschuldigte zunächst vorläufig festgenommen und dann in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht. Bei seiner Festnahme leistete der 46-Jährige, der sich unter einem Bett versteckt hatte, Widerstand. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Gegen den Beschuldigten ist Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Handelns von Betäubungsmittel und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell