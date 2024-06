POL-NB: Pferde mögen Streifenwagen

Details anzeigen Pferd leckt Windschutzscheibe Foto: Polizei Waren Pferd leckt Windschutzscheibe Foto: Polizei Waren

Groß Gievitz (ots) -



Am Sonnabendmorgen waren die Pferde auf der Straße zwischen Lansen und Groß Gievitz los. Gegen 07:45 Uhr kamen die Beamten aus dem Warener Revier nach einem Hinweis am "Tatort" an und sahen die Pferde.



Die Tiere wiederum fanden den blau-silberfarbenen Streifenwagen scheinbar so interessant, dass sie ihm sehr nahe kamen. Vielleicht haben sie auch gleich Kontakt zur Streifenwagenbesatzung aufnehmen wollen.



Sie haben dann die Frontscheibe abgeschleckt. Das war zwar nicht nötig, hat den Einsatzkräften aber die Zeit gegeben, um ein paar mögliche Halter in der Region abzutelefonieren. Es gab auch einen Treffer und die Pferde wurden abgeholt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell