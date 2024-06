POL-LWL: Polizei kontrollierte Teilnehmer einer rechtsgerichteten Geburtstagsfeier in Matzlow

Matzlow-Garwitz (ots) -



In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Matzlow an- und abreisende Teilnehmer einer als Geburtstagsfeier deklarierten Veranstaltung kontrolliert. Nach polizeilichen Erkenntnissen handelte es sich um eine Veranstaltung der rechten Szene, die auf einem Privatgrundstück stattgefunden hat. Über 50 Personen haben nach Schätzungen der Polizei daran teilgenommen. Der überwiegende Teil der Personen stammte aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus Schleswig-Holstein und Brandenburg. Bei den Überprüfungen der Personalien im Zuge der Kontrollen wurden einige Personen festgestellt, die eindeutig der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen bzw. wegen politisch motivierter Kriminalität polizeibekannt sind. Die Polizei war im Zuge eigener Erkenntnisse auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden und hatte daraufhin die betreffenden Kontrollen vorgenommen. Störungen oder Straftaten hat die Polizei im Verlauf der Veranstaltung nicht festgestellt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell