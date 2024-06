POL-NB: Frau in Spielothek schwerstverletzt

Neubrandenburg (ots) -



In der Spielothek im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ist eine 62-jährige deutsche Mitarbeiterin gestern Abend zusammengeschlagen worden. Sie hat schwerstverletzt selbst den Notarzt rufen können. Da die Rettungsleitstelle von einem möglichen Verbrechen ausging, rief sie die Polizei dazu.



Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen gaben erste Hinweise auf einen mutmaßlichen Täter. Da den Streifenbeamten der Mann bekannt vorkam, gab es einen ersten Anhaltspunkt für die weitere Fahndung. Der 34-jährige Mauretanier wurde kurz nach 01:00 Uhr an seiner Wohnanschrift abgeführt und befindet sich vorläufig festgenommen im Polizeigewahrsam.



Zum genauen Tathergang und zum möglichen Motiv dauern die Ermittlungen an. Momentan deutet nichts auf einen Raubüberfall hin.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei werden heute intensiv weitergeführt und dann an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung übermittelt.



Das Opfer hat schwerste Verletzungen vor allem im Kopfbereich und befindet sich im Klinikum.



