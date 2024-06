POL-NB: Zeugenaufruf zum Versuchten Diebstahl in Rossow bei Pasewalk

Pasewalk (LK V-G) (ots) -



Am Abend des 08.09.2024 fand in Rossow bei Pasewalk im Landkreis

Vorpommern-Greifswald ein Musikfest statt. Am Sonntagmorgen gegen

01:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen ein E-Bike zu

entwenden. Das E-Bike war am Rande des Festgeländes abgestellt und

mit einem Fahrradschloss gesichert. Ein Zeuge beobachtete die

Personen und meldete seine Feststellung dem Sicherheitsdienst. Die

beiden unbekannten Tatverdächtigen stiegen dann in einen Pkw und

fuhren in unbekannte Richtung davon. Bei dem Fahrzeug könnte es sich

um einen auffällig gelben Pkw mit polnischem Kennzeichen handeln.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter

03973 2200 oder der Onlinewache der Landespolizei unter

www.polizei.mvnet.de zu melden. Dies gilt besonders für den Zeugen,

der den Sicherheitsdienst verständigt hatte.



