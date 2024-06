POL-HRO: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 09.06.2024 um 19:34 Uhr meldete sich eine unbekannte männliche

Person telefonisch im Polizeihauptrevier Schwerin und kündigte eine

Straftat zum Nachteil seiner Freundin am Schweriner Hauptbahnhof an.

Aufgrund der unklaren Gefahrensituation kam es zum Einsatz von fünf

Funkstreifenkraftwagen der Schweriner Polizei und fünf

Polizeivollzugsbeamten der Bundespolizei. Vor Ort konnte weder eine

Gefährdung von Personen noch der Anrufer festgestellt werden. Nach

ca. einer Stunde wurden die polizeilichen Maßnahmen am Schweriner

Hauptbahnhof beendet. Der Zugverkehr war zu keiner Zeit

beeinträchtigt. Gegen den Anrufer wurde ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von

Straftaten eingeleitet.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell