POL-HRO: Polizeieinsatz im Ostseebad Rerik

Rostock (ots) -



Am 09.06.2024 um 19:06 Uhr schilderte der 63-jährige deutsche

Geschädigte am Notruf der Einsatzleitstelle Rostock, dass er soeben

mit einem Messer angegriffen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen,

soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem

Geschädigten und dem 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen gekommen

sein. Nach Angaben des Geschädigten soll der Tatverdächtige im

weiteren Verlauf ein Messer gezogen haben. Dem Geschädigten gelang es

jedoch zwischenzeitlich sich hinter seine Wohnungstür zu flüchten,

woraufhin der Tatverdächtige auf die Tür einstach. Der Geschädigte

floh aus der Wohnung und blieb unverletzt. Der Tatverdächtige wurde

aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Klinik eingewiesen und

vorläufig festgenommen. Auf richterliche Anordnung wurde beim

Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Um die Hintergründe der Tat

sowie den genauen Hergang aufzuklären, werden am 10.06.2024 weitere

Ermittlungshandlungen durch die Kriminalpolizei durchgeführt.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell