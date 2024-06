POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung an PKW

Rostock (ots) -



Am 08.06.2024 um 23:10 Uhr stellte ein Zeuge einen brennenden PKW

Mercedes auf einem von Pendlern genutzten Parkplatz bei Fahrenholz

(LK Rostock) fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer im

hinteren linken Bereich des Fahrzeuges aus. Der Brand konnte durch

die Feuerwehr gelöscht werden. Andere Fahrzeuge wurden nicht in

Mitleidenschaft gezogen. Der PKW wurde zur kriminaltechnischen

Untersuchung sichergestellt und es wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Der entstandene

Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell