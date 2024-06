POL-NB: Zeugenaufruf nach Angriff auf Autofahrer in Loitz (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) -



Gestern Abend (08.06.2024, ca. 20:25 Uhr) kam es in der Goethestraße

unweit der Einmündung Schloßbergstraße in Loitz zu einem Vorfall

zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei

soll ein bislang unbekannter Mann auf die Fahrbahn gesprungen sein,

weshalb der 27-jährige Fahrer eines Opel Corsa eine Gefahrenbremsung

einleiten musste. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen dem

Fahrer und dem Unbekannten, wobei sich ein weiterer unbekannter Mann

anschloss. Der Autofahrer flüchtete zunächst aus der Situation,

jedoch folgten ihm die beiden Unbekannten mit einer weiteren, dritten

Person in einem weißen Transporter mit Ladefläche (älteres Baujahr).

An einer Baustelle auf der B 194 im Ort Voßbäk (Höhe Tankstelle)

trafen die Unbekannten erneut auf den 27-Jährigen (afghanische

Staatsangehörigkeit). Die Unbekannten schlugen mit Gegenständen gegen

den Opel, wobei einige Scheiben zerstört und der Fahrer leicht

verletzt wurde. Wenig später gelang es dem 27-Jährigen erneut zu

flüchten.

Ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung,

Bedrohung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. In diesem

Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann

Angaben zu den drei Tätern oder zum weißen Transporter mit Ladefläche

machen? Wer hat etwas wahrgenommen oder kann sonstige Angaben zur Tat

machen? Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter 03834 540-224,

die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





