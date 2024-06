POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich des Wismarer Hafenfestes 2024

Wismar (ots) -



Anlässlich des Wismarer Hafenfestes vom 06.06.2024 bis 09.06.2024

führte das Polizeihauptrevier Wismar einen Einsatz zur Begleitung und

Absicherung der Veranstaltung durch. Hierfür kamen Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Rostock und der Wasserschutzpolizei MV zum Einsatz.



Die Polizei zieht allgemein ein positives Fazit für die vergangenen

Veranstaltungstage. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das große

Feuerwerk am 08.06.2024, welches viele Besucher anzog. Die

Besucherzahl an allen Tagen war dennoch geringer als erwartet.



Am Abend des 08.06.2024 musste der Rettungsdienstes unterstützt

werden, da eine männliche Person in das Wismarer Hafenbecken stürzte.

Der Mann wurde aus dem Wasser geborgen und im Anschluss durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt.



Die Einsatzkräfte sprachen in den Abendstunden des 07.06.2024 und

08.06.2024 mehrfach störende Personen und Gruppen aktiv an. Dennoch

musste wiederholt polizeilich eingeschritten werden, da Straftaten

gemeldet oder festgestellt wurden. Insgesamt hat die Polizei 12

Strafanzeigen aufgenommen. Es handelte sich hierbei meist um

Körperverletzungsdelikte. Nach Aufnahme der Strafanzeigen und

Durchführung der sonstigen polizeilichen Maßnahmen, wurden die

Beschuldigten des Veranstaltungsgeländes verwiesen.



In vier Fällen wurden Personengruppen festgestellt, aus welchen

heraus Lieder mit fremdenfeindlichen Texten skandiert wurden. Durch

das unverzügliche Einschreiten der Einsatzkräfte vor Ort, konnte dies

jedoch zeitnah unterbunden werden. Es wurden Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.



