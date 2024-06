POL-HRO: Verkehrsunfall PKW mit Motorrad auf B104

Sternberg (ots) -



Am 08.06.2024 gegen 12:24 Uhr kam es auf der B104 zwischen Witzin und

Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Motorrades.



Nach ersten Erkenntnissen soll eine 35-jährige deutsche PKW-Führerin

zum Überholen einer Fahrzeugkolonne ausgeschert sein. Dabei übersah

sie den von hinten ankommenden, bereits im Überholvorgang

befindlichen, 36-jährigen deutschen Motorradfahrer und kollidierte

mit diesem. Der Motorradfahrer kam darauf nach links von der Fahrbahn

ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in den

Grünstreifen.



Er erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und

wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Krankenhaus

verbracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf

circa 9.000 Euro geschätzt. Die B104 wurde für die

Verkehrsunfallaufnahme für circa eine Stunde vollgesperrt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell