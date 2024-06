POL-HRO: Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz

Schwerin (ots) -



Am 08.06.2024 kam es gegen 07:00 Uhr in der Erstaufnahmeeinrichtung

Stern Buchholz zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Nach verbalen Streitigkeiten wirkten ein 26-jähriger Marokkaner und

ein 38-jähriger Tunesier körperlich auf den 23 Jahre alten

geschädigten Algerier ein, welcher unverletzt blieb. Als ein

Malteser-Mitarbeiter schlichten wollte, wurde dieser leicht an der

Schulter verletzt. Durch das schnelle Eingreifen vom

Sicherheitsdienst und Polizeivollzugsbeamten konnten weitere

Handlungen unterbunden werden. Ein Tatverdächtigter leistete

Widerstand und griff einen Beamten im Streifenwagen mit Tritten und

einem Kopfstoß an, wodurch der Beamte leichtverletzt wurde. Der

Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.



Anschließend wurden die Beamten auf eine weitere körperliche

Auseinandersetzung aufmerksam. Aufgrund eines Diebstahls kam es zu

Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Der zuvor genannte

tatverdächtigte Marokkaner schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Der

Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Während der Zuführung

konnte die entwendete Geldbörse aufgefunden werden.



Die beiden in Gewahrsam genommenen Tatverdächtigen waren

alkoholisiert.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen

Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamten, Tätlichem Angriff und Diebstahl aufgenommen.



Anika Pasch

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell