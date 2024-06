POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 08.06.2024, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger deutscher

Motorradfahrer die L302 aus Richtung Trent kommend in Richtung

Schaprode. Nach Angaben des 61-Jährigen wechselte plötzlich Wild über

die Fahrbahn. Beim Versuch, diesem auszuweichen, verlor er jedoch die

Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam der

Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich

mehrfach und kam dann im Straßengraben zum Liegen.

Der 61-Jährige wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich

verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Krankenhaus nach Bergen verbracht. Das Motorrad, eine BMW, war nicht

mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Während der

Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges musste die L302

für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell