POL-NB: Verdacht Ausländerfeindlicher Gesänge und Parolen auf Garten-Geburtstagsparty

Am 07.06.2024 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg gemeldet, dass in einem Garten in Pantelitz bei

Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen ausländerfeindliche Parolen

gesungen werden. Konkret sollen mehrere Personen in Anlehnung an das

Lied von Gigi d´Agostino die Parolen "Deutschland den Deutschen,

Ausländer raus" gesungen haben. Hierdurch könnte der Tatbestand der

Volksverhetzung erfüllt sein. Weiterhin soll eine Person die Parolen

"Sieg Heil" und "Heil Hitler" gerufen haben. Hier besteht der

Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen. Bei der Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers

Barth wurden in dem betreffenden Garten 13 deutsche Jugendliche und

Heranwachsende im Alter von 15 - 18 Jahren angetroffen. Sie feierten

den Geburtstag einer der Jugendlichen. Die Personalien wurden

festgestellt und eine Strafanzeige aufgenommen.



