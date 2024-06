POL-NB: Zeugen stoppen Trunkenheitsfahrt in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 07.06.2024 ereignete sich um 22:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der

Stralsunder Straße in Greifswald. Ein Pkw Opel überfuhr eine

Verkehrsinsel und setzte danach seine Fahrt fort. Durch aufmerksame

Zeugen konnte der Pkw im Hansering gestoppt werden. Die Polizei wurde

verständigt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde beim

62-jährigen deutschen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,90

Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der

Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7.000

Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht ermittelt.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





