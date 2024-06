POL-NB: Brand einer Scheune und eines Wohnhauses

Demmin (ots) -



Am 07.06.2024 gegen 22:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Rettungsleitstelle

Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer Scheune in Meyenkrebs bei

Demmin gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand

die Scheune bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf das direkt

angrenzende Wohnhaus über. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig

unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Demmin, Utzedel, Loitz und

Düvier waren mit insgesamt 45 Kameraden im Einsatz. Die Scheune

brannte komplett nieder. Das Wohnhaus wurde stark beschädigt und ist

gegenwärtig nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die

Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache aufgenommen. Die

direkt angrenzende Bundesstraße 194 musste für knapp fünf Stunden

voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell