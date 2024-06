POL-HRO: Badeunfall im Großen See in Ventschow - 70-Jähriger tot geborgen

Ventschow (ots) -



Am Freitag, den 07.06.2024, in den Nachmittagsstunden, ereignete sich

auf dem "Großen See" bei Ventschow ein Badeunglück, bei dem ein

70-jähriger Mann verstarb.



Die Ehefrau des Geschädigten meldete ihren Mann bei der

Rettungsleitstelle zunächst als vermisst, nachdem dieser nach dem

Schwimmen nicht wie verabredet wieder nach Hause kam. Um nach ihm zu

suchen, machte sie sich auf den Weg zur Badestelle und fand dort

sowohl das Fahrrad als auch die Bekleidung ihres Ehemannes vor.

Sofort wurde auf dem See eine Suche nach dem Senioren eingeleitet.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der 70-Jährige gegen 21 Uhr

jedoch nur noch tot geborgen werden.



An der Suche waren die Wasserwacht sowie 45 Kameraden der Feuerwehren

Rubow, Ventschow, Hohen Viecheln, Bad Kleinen und Lübow mit Booten

und als Taucher beteiligt. Ebenso kam die Wasserschutzpolizei mit

einem Schlauchboot und dem Polizeihubschrauber zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig

gibt es keine Hinweise auf eine Straftat.



Clemens Harms

Polizeikommissar

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell