POL-HRO: Brand in AWO Seniorenwohnanlage ´Alte Schäferei´ / Drei verletzte Personen

Grevesmühlen (ots) -



Am 07.06.2024, gegen 18:45 Uhr, erhielten die Einsatzkräfte des

Polizeireviers Grevesmühlen die Info über eine ausgelöste

Brandmeldeanlage in einer Seniorenwohnanlage. Die entsandten

Einsatzkräfte konnten bereits bei der Anfahrt Rauch im Bereich

feststellen.



Mit den Einsaztkräften der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden und

den Rettungskräften des Landkreises wurde die Evakuierung des Hauses

koordiniert durchgeführt sowie notwendige Löschmaßnahmen

durchgeführt.



Durch die Evakuierungsmaßnahmen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte

verletzte sich eine Mitarbeiterin der Seniorenresidenz durch eine

Rauchgasvergiftung. Der eingesetzte Rettungshubschrauber brachte die

Mitarbeiterin der AWO ins Uniklinikum nach Lübeck. Darüber hinaus

wurden zwei Bewohner der Anlage ebenfalls aufgrund des Verdachts

einer Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in umliegende

Krankenhäuser gebracht.



Der Brand, welcher in einer Wohneinheit im ersten Obergeschoss aus

bisher ungeklärter Ursache entstanden war, machte einen Teil des

Gebäudes unbewohnbar. Die Schadenshöhe kann bisher nicht eingeschätzt

werden.



Die Bewohner wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühlen

sowie den Familienangehörigen geeignet untergebracht. 24 Wohnparteien

konnten ihre Wohnungen wieder beziehen.



Weitere kriminaltechnische Maßnahen schließen sich an. Der Brandort

wurde durch den Kriminaldauerdienst aus Schwerin gesichert.



Lehmkuhl, POK

PR Grevesühlen



