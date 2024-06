POL-NB: Brand einer Lagerhalle und eines leerstehenden Wohnhauses

Rechlin (ots) -



Am 07.06.2024 kam es gegen 15:30 Uhr in Rechlin im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte zum Brand einer Lagerhalle und in

weiterer Folge eines leerstehenden Einfamilienhauses. Bei dem Objekt

handelt es sich einen ehemaligen Baumarkt. Die beiden Inhaber des

Grundstücks waren bei Brandausbruch noch auf dem Hof. Sie konnten das

Grundstück unverletzt verlassen, nachdem es zu einer starken Rauch-

und Flammenbildung innerhalb der Lagerhalle kam. Das Feuer griff auf

das angrenzende leerstehende Wohnhaus über. Der entstandene

Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus

Rechlin, Krümmel, Lärz und Vipperow waren mit insgesamt 40 Kameraden

im Einsatz und konnten den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat

vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell