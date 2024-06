POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus

Rechlin (ots) -



Am 07.06.2024 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 3 in der

Ortschaft Boeker Mühle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu

einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Dieser kam aus derzeit

ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen

einen Baum. Der

54-jährige deutsche Fahrzeugführer sowie eine 60-jährige Mitfahrerin

erlitten dabei schwere Verletzungen. Eine 70-jährige und ein

74-jähriger Mitfahrer wurden leichtverletzt. Die Verletzten wurden

durch einen Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die weiteren Insassen des

Busses standen unter Schock, mussten jedoch nicht medizinisch

versorgt werden. Der Bus ist nicht fahrbereit und wurde in eigener

Zuständigkeit der Verkehrsbetriebe geborgen. Ein

Unfallsachverständiger war am Unfallort im Einsatz. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 100.000 Euro.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell