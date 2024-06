POL-HWI: Polizeieinsatz in Wismarer Gemeinschaftsunterkunft

Wismar (ots) -



Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft Haffburg waren dort um die Mittagszeit des heutigen Tages mehrere Streifenwagen der Wismarer Polizei im Einsatz.



Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen, aus dem Iran sowie einem 27-jährigen, aus Ägypten stammenden Mann. Während der Auseinandersetzung verletzte der 27-jährige Tatverdächtige den 46-jährigen Geschädigten offenbar mit einem Messer am Arm. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus.



Polizeikräfte stellten den Tatverdächtigen im Unterkunftsgebäude fest. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde er durch die Einsatzkräfte zum Polizeihauptrevier Wismar gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell