POL-NB: Schwerer Auffahrunfall auf der L20

Malchin (ots) -



Am frühen Morgen des 07.06.2024 kam es auf der L20 zwischen Malchin und der Ortschaft Gielow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.



Die 56-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW aus Richtung Gielow kommend in Richtung Malchin. Auf Höhe der Abfahrt Jägerhof wollte sie nach links abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt warten. Hinter ihr befand sich die 82-jährige Fahrzeugführerin gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Ehemann als Beifahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die ältere Dame das haltende Fahrzeug vor ihr und fuhr auf dieses auf.



Durch die Kollision der beiden PKW wurden beide Insassen des auffahrenden Fahrzeugs schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.



Es entstand insgesamt ein Schaden an beiden PKW in Höhe von 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Alle Unfallbeteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell