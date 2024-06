POL-NB: Schweizer Radtourist vermisst seinen Rucksack

Woldegk (ots) -



Ein Fahrradtourist aus der Schweiz hat in Woldegk seine Rad-Tasche verloren, in der sich sein gesamtes Hab und Gut befand.



Beim Einkauf in einem Markt in Woldegk nahe der Neutorstraße hatte er gegen 11:30 Uhr am Donnerstagmittag die Fahrradtaschen noch mit seinem Einkauf befüllt. Dann ist er mit Rad und Rad-Anhänger von der Neutorstraße in die Ernst-Thälmann-Straße, an der Ampel über die B104 rüber zum Mühlendamm und dann Richtung Mühlenberg. Als er dort ein Foto machen wollte, bemerkte er, dass die Tasche fehlte.



Er suchte sofort die Strecke zurück bis zum Einkaufsmarkt ab und fragte auch Passanten, ob sie die Tasche gesehen haben.



Da er nicht fündig wurde, meldete er den Verlust bei der Polizeistation in Woldegk. Auch das Fundbüro hatte keinen Fahrradrucksack.



Der Mann ist nur mit dem Rad unterwegs. Alle finanziellen Mittel waren in diesem Rucksack. Mit Unterstützung der Polizei konnte er sich etwas Bargeld beschaffen.



Die dunkelgrüne Fahrradtasche der Marke "Cube" wurde eventuell von jemandem gefunden und zunächst mitgenommen, um sie als Fundsache abzugeben. Wer sich nun angesprochen fühlt oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Friedland unter 039601/300224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



