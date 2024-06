POL-NB: Verletzter nach Schlägerei in Woldegker Straße

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstagnachmittag soll es eine Schlägerei in der Woldegker Straße gegeben haben. Zeugen hatten gegen 15:15 Uhr die Polizei gerufen und von arabisch aussehenden Menschen gesprochen, die aufeinander losgehen. Kurz bevor die Polizei eintraf, soll die Gruppe soll in Richtung Oststadt verschwunden sein. Die Polizei fand vor Ort einen 22-jährigen Marokkaner, der wahrscheinlich durch Pfefferspray im Gesicht verletzt war. Er soll zuvor auch bedroht worden sein.



Umstehende Zeugen hatten Hinweise auf mögliche Beteiligte an der Schlägerei gegeben, wodurch zumindest ein 21-jähriger Mauretanier als ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Frage kommt. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.



Sollte es weitere Bürger geben, die zu der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in der Woldegker Straße sachdienliche Hinweise geben können, wenden die sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell