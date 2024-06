POL-NB: Einbruch in ein Bestattungshaus

Neubrandenburg (ots) -



Am Donnerstag, den 06.06.2024 stellte ein Mitarbeiter eines Bestattungshauses in der Ihlenfelder Straße 25 in Neubrandenburg einen Einbruch fest.

Bislang unbekannte Täter haben sich über ein Fenster des Bestattungshauses Zutritt zum Gebäude verschafft. Sie griffen jedoch nicht die Büroräume des Geschäftes an sondern hatten es auf die Wohnung im Obergeschoss abgesehen.

Zur Zeit des Einbruchs befand sich niemand in der Wohnung. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Täter die Wohnungseingangstür gewaltsam. In der Wohnung befand sich Schmuck im Wert von circa 20.000 Euro, der durch die Diebe mitgenommen wurde.



Der mögliche Tatzeitpunkt lässt sich nicht genau einschränken. Durch Zeugenaussagen vor Ort geht die Polizei zunächst vom 01.06.2024 bis zum 06.06.2024 aus.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell