POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Lkw

Rostock (ots) -



Eine Kollision zwischen einem Lkw und einem E-Scooter führte am

Freitagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr im Bereich Mühlendamm/ Warnowstraße in Rostock.



Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte gegen 07:00 Uhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer von der Warnowstraße aus nach links auf den Mühlendamm, Fahrtrichtung stadtauswärts, zu fahren. Im Bereich der

Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen

E-Scooter-Fahrer. Dieser befuhr den Mühlendamm stadtauswärts und beabsichtige über die Furt nach links in Richtung Warnowstraße zu fahren.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des Lkw-Fahrers, konnte ein Zusammenstoß mit dem 30-Jährigen nicht verhindert werden.



Der Fahrer des Elektrorollers stürzte und zog sich leichte

Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den

30-jährigen E-Scooter-Fahrer vor Ort und brachte ihn zur weiteren

Behandlung in eine Rostocker Klinik.



Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zum genauen

Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen.



