POL-HWI: Gestohlener Anhänger geortet und sichergestellt

Am Morgen des 06. Juni wurde die Gadebuscher Polizei über den Diebstahl von Baugeräten in Mühlen Eichsen informiert.



In der Nacht zum 06. Juni entwendeten unbekannte Täter in der Grevesmühlener Straße einen Baukompressor-Anhänger sowie ein Hubwagensystem für Kabelrollen. Der Stehlschaden beträgt etwa 12.000 Euro.



Durch den geschädigten Eigentümer konnten die entwendeten Gerätschaften mithilfe eines GPS-Signals im Nachbarland Polen geortet werden. Die dortige Polizei wurde verständigt und stellte das Diebesgut sicher.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Grevesmühlener Straße in der Nacht vom 05. zum 06. Juni relevante Beobachtungen gemacht haben, diese der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 mitzuteilen.



